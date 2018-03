Partilha eleitoreira

O afago do presidente Michel Temer a prefeitos em ano de eleição nacional não ficou só na promessa. Em tempos de crise na segurança pública em capitais e missões demandadas do Exército, ele decidiu tirar R$ 2 bilhões de dotações de emendas parlamentares para os Ministérios da Defesa, Educação e Saúde, a fim de incrementar o Fundo de Participação dos Municípios. O cancelamento foi publicado no Diário Oficial pela Lei 13.633, que abriu crédito extraordinário para os alcaides endividados.

Bateu continência

Houve exceções. Salvaram-se, no bojo das emendas, as verbas para a Abin (Agência Brasileira de Inteligência), o que mostra a força do general Sérgio Etchegoyen.

Sem QG

De novo, demandas antigas ficaram no papel. Cortou-se a implantação de Batalhão do Exército em Sinop (MT), na floresta amazônica e a do Colégio Militar de Belém (PA).

Caserna sofre

Só o Exército perdeu, nesse redirecionamento, R$ 106,4 milhões. O Sisfron do Paraná, na tríplice fronteira, continuará no papel: perdeu os R$ 60 milhões esperados.

No céu, no mar

A Marinha ficará a ver navios. Perderá emendas de R$ 104 milhões. A Aeronáutica terá pequena turbulência: menos R$ 34,2 milhões prometidos pelo Congresso Nacional.

Fumaça…

A presença de grupos terroristas como o Hezbollah na América Latina, em especial na região da tríplice fronteira no Sul, tem preocupado as autoridades norte-americanas. Há dados sigilosos de investigadores que mostram o contrabando de cigarros do Paraguai como uma das principais fontes de financiamento da organização criminosa.

… Explosiva

O cientista político Emanuele Ottolenghi, senior fellow da Fundação para a Defesa da Democracia, estará no Brasil na próxima terça-feira para discutir a importância do combate ao mercado ilegal, com vistas a reduzir o poder do terrorismo internacional.

Cala-boca

O falante ex-diretor geral da PF (Polícia Federal) Fernando Segóvia levou um cala-boca oficial. A Comissão de Ética da Presidência o “sentenciou” à “censura ética”. Nem na Itália ele poderá dar entrevista, como gostava de fazer mundo afora.

Ey, Ey… voltei!

Ele voltou. Eymael lança amanhã, em Rio Branco (AC), a sua pré-candidatura à Presidência do Brasil na disputa deste ano. Com uma diferença: o PSDC agora é DC.

Barrados no baile

Temer fez chegar a líderes e ministros a ordem para que sejam “rigorosos” na indicação dos sucessores que vão chefiar as pastas a partir de abril. Ele quer evitar desgastes ao governo, após o episódio envolvendo a deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ), indicada para o Ministério do Trabalho e barrada pela Justiça.

Ala técnica

O presidente tem externado a auxiliares a sua preocupação com mudanças em três Ministérios: Fazenda, Planejamento e Minas e Energia. E já determinou a manutenção das equipes técnicas das pastas após a saída dos respectivos titulares.

Última de Lula

Organizadores do Fórum Social Mundial esperam 60 mil pessoas no ato de desagravo ao ex-presidente Lula, amanhã, no estádio Pituaçu, em Salvador (BA). Lula dividirá o palanque com os ex-presidentes Fernando Lugo (Paraguai) e José Mujica (Uruguai), além de Dilma Rousseff.

Será?

Esta será a sua última aparição pública, a pedido dos advogados de defesa. Depois, ele submerge até a eventual prisão. Mas como Lula é Lula… não se sabe se seguirá os conselhos.

Consultoria

O Grupo Magro apressou-se a informar que a Finder, do delegado da Polícia Civil Marcelo Martins, preso na Operação Pão Nosso no Rio de Janeiro, “foi contratada em 2012 e 2013 para realizar diversos trabalhos na área de segurança na Refinaria de Manguinhos” e apresentou provas da prestação de serviços.

