Páscoa: Chocofest reuniu mais de 110 mil pessoas em Nova Petrópolis/RS

A 20ª edição da Chocofest, que este ano ocorreu em Nova Petrópolis, junto com a Magia da Páscoa, teve sucesso de público e participação. Segundo informações preliminares e dados da Brigada Militar, entre 100 e 120 mil pessoas circularam pelo evento nos onze dias de atrações. Com mais de cem atrações entre shows culturais e musicais, oficinas, paradinhas, caça ao ninho e decoração por toda a cidade, a Praça das Flores e a Rua Coberta centralizaram as ações do evento. Já a Avenida 15 de novembro recebeu milhares de visitantes para o Desfile de Páscoa que ocorreu aos fins de semana.

Durante o encerramento, na noite deste domingo, dia 1º de abril, a administração de Nova Petrópolis prestou homenagem aos diretores da Rossi & Zorzanello, organizadora do evento e detentora da marca, pelos 30 anos da empresa comemorados no dia de Páscoa. Foi entregue uma placa comemorativa para Marta Rossi, Eduardo Zorzanello e Marcus Vinícius Rossi.

O secretário de Turismo, Paulo Roberto Staudt, salientou o interesse do município em continuar sediando o evento em 2019. Já os diretores da R&Z, destacaram que o evento em Nova Petrópolis foi um sucesso.

“Conseguimos, com o apoio do Poder Público e da comunidade, fazer um lindo evento que marcou a cidade e a colocou em destaque nacional ao receber o principal evento de Páscoa do Brasil. Temos certeza que a grande presença de público e da participação comunitária só mostra a importância e o apelo popular que a Chocofest conquistou em 20 edições”, destaca Marta Rossi.

