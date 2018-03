Páscoa do Canoas Shopping traz arte, música e interatividade com personagens mágicos pelo mall

De quintas a domingos, entre os dias de 22 de março e 1º de abril, um grupo de personagens lúdicos vestidos com roupas multicoloridas, circulará em um triciclo mágico pelos corredores do Canoas Shopping, levando doces, arte e muita fantasia para o público.

Decorado com elementos de Páscoa, o triciclo terá instrumentos musicais e uma tenda com elementos cênicos, que sera montada a cada parada para a realização de espetáculos. Nestes momentos os personagens se apresentarão para o público contando histórias com muita música em um show que traduzirá a pequena grande viagem da imaginação.

E para deixar a Páscoa ainda mais doce, durante os passeios do triciclo, serão distribuídos gratuitamente pirulitos artesanais de chocolate.

A Doce Páscoa acontece de 22 de março a 1º de abril, de quintas a domingos, às 13h, 15h, 17h e 19h nos corredores e praças do Canoas Shopping. A entrada é franca.

Serviço:

Doce Páscoa Canoas Shopping/ de 22 de março a 1º de abril/ de quintas a domingos, às 13h ,15h, 17h e 19h/ Canoas Shopping – Av. Guilherme Schell, 6750 – Centro – Canoas/RS/ Entrada gratuita

