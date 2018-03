Páscoa é passagem

A língua adora bater papo. E, no vai e vem de histórias, incorpora palavras de outros idiomas. Vale o exemplo de Páscoa. Hebraica, a trissílaba quer dizer passagem e é tão antiga quanto Adão e Eva. Bem antes de Moisés vir ao mundo, os pastores nômades comemoravam a Páscoa. Cantavam e dançavam pela despedida do inverno e a chegada da primavera, quando a neve se ia, os campos se cobriam de pastagens e os alimentos abundavam.

Mais tarde, os judeus começaram a festejar a Páscoa. Lembravam, com sacrifícios, a saída do povo de Israel do Egito. Era a passagem da escravidão para a liberdade. Em 325, os cristãos instituíram a Páscoa. Com ela, exaltam a ressurreição de Cristo – a passagem da morte para a vida.

O círio

A Páscoa tem símbolos. Um deles: o círio pascal. Trata-se de uma vela onde estão inscritas a primeira e a última letra do alfabeto grego – alfa e ômega. A mensagem: Cristo é o princípio e o fim. Ao mesmo tempo, luz.

O coelho

O outro é o coelho com o ovo. “Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim – um ovo, dois ovos, três ovos, assim”, canta a meninada lambuzada de chocolate. Cá entre nós: o que o ovo tem a ver com a Páscoa, e a Páscoa com o coelho? No duro, no duro, nada. A relação é simbólica. O ovo representa o nascimento e a ressurreição. O coelho, a fertilidade. Gera coelhinhos pra dar, vender e emprestar.

Será?

Dizem que Simão, que ajudou Jesus a carregar a cruz até o Calvário, era vendedor de ovos. Depois da crucificação, ops! Milagre! Os ovos se cobriram de cores. São os mesmos que as crianças buscam nos mais diferentes esconderijos.

Filharada

O substantivo Páscoa sentiu-se solitário. Que tal uma família jeitosa? Oba! Pediu socorro ao sufixo -al. Com ele, formou os adjetivos pascal e pascoal. As duas letrinhas aparecem em montões de adjetivos. Em todos, têm o mesmo significado. Querem dizer relacionado com, pertinente a.

Pascal e pascoal são relacionados com a Páscoa (festa pascal, Monte Pascoal). Campal, com campo (batalha campal). Matrimonial, com matrimônio (festa matrimonial). E por aí vai.

A mudança

Quarenta dias depois da Páscoa, Jesus voltou pra casa. Sozinho, sem ajuda. O ato milagroso se chama ascensão. O verbo, ascender. Maria seguiu o filho. Mas precisou ser levada. A subida dela às alturas se denomina assunção.

Por amor

“Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos.” (Augusto Cury)

Leitor pergunta

O Brasil ganhou da Alemanha por 1 x 0. O jogo foi na casa do time adversário. Tite, técnico da Seleção verde-amarela, não deixou por menos. Disse que o resultado foi resgate da autoestima do brasileiro. Minha questão: por que autoestima se escreve colada, sem hífen?

Helena Bitencourt, BH

Auto- joga no time da maioria dos prefixos. Pede o tracinho em dois casos. Um: quando seguido de h. O outro: quando seguido de o (para evitar o encontro de duas letras iguais): auto-história, auto-higiene, auto-hipnose, auto-observação, autoajuda, autoescola, autorregulação, autossuficiente.

Tenho dúvida sobre a regência do verbo avisar. Pode me ajudar?

Carlos Mendes, Belém

Carlos, prefira a regência com o objeto direto de pessoa e indireto da coisa avisada (preposição de). Assim: Ela saiu para avisar o professor. Vou avisar o pai da chegada do filho. Paulo avisou o irmão de que faria parte do elenco da próxima novela.

