Páscoa saudável: como fazer uma Colomba Pascal funcional

A nutricionista Thais Souza da Mundo Verde criou uma receita deliciosa de Colomba Pascal Fit, com goji, cranberry, damasco e uva passa.

Ingredientes:

1 e ½ xícaras (chá) de bebida vegetal de arroz

1 e ½ xícaras (chá) de farinha de trigo integral

1 xícara (chá) de farinha de coco

1 xícara (chá) de açúcar de coco

4 ovos (de preferência orgânicos)

½ xícara (chá) de uvas passas

½ xícara (chá) de óleo de coco extravirgem

½ xícara (chá) de cranberry desidratada

½ xícara (chá) de goji desidratado

½ xícara (chá) de damasco desidratado picado

30 gramas de fermento biológico

1 colher (chá) de suco de limão

1 pitada de sal do Himalaia

Preparo:

Em uma tigela, misturar o fermento com o açúcar e o sal até ficar homogêneo. Adicionar ovos, óleo de coco, suco de limão, bebida de arroz e as farinhas. Misturar bem. Acrescentar as uvas passas, cranberry, goji e damasco. Misturar delicadamente. Colocar a massa em forma untada e polvilhada, cobra e deixar crescer por 30 minutos. Levar ao forno pré-aquecido a 180o C por 30 a 40 minutos.

