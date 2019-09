Paseo Zona Sul promove aulas gratuitas de produção de cerveja artesanal

Durante o mês , o Paseo receberá seus visitantes com diversas atrações em comemoração aos seus nove anos. Serão shows musicais, cinema ao ar livre e atividades voltadas ao bem estar e à qualidade de vida. A cada semana os frequentadores serão presenteados com novas ações.

Nesse (07/09), abrindo as comemorações, a Escola de Cerveja Zona Sul promove aulas de fabricação de cerveja artesanal, das 09h às 17h, no pátio do Paseo. Os visitantes poderão uma experiência completa sobre os processos de elaboração de cervejas de qualidade, desde a metodologia aplicada até os ingredientes utilizados nas receitas. A Escola de Cerveja possui experiência em cursos relacionados à produção da bebida e vai promover um aprendizado sensorial aos clientes como se estivessem em uma microcervejaria artesanal. A loja Mestre Cervejeiro do Paseo estará oferecendo degustações, além de vender suas clássicas cervejas artesanais.

Serviço/ Demonstração e produção de cervejas artesanais no Paseo/ (07/09)/ Paseo Zona Sul – Avenida Wenceslau Escobar, 1823/ Gratuita