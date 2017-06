Passa para 115 municípios em situação de emergência devido às chuvas no RS

A chuva que atingiu parte do Estado nas últimas semanas deixou quase 12 mil pessoas desabrigadas e desalojadas e 115 municípios em situação de emergência, segundo boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgado na tarde desta segunda-feira (12). O balanço aponta mais de 2,3 mil desabrigados e 9,5 mil desalojados devido a temporais e cheias de rios.

A Defesa Civil segue em estado de alerta, com as coordenadorias regionais mobilizadas, oferecendo toda ajuda necessária aos órgãos de segurança das cidades atingidas. Qualquer informação ou pedido de auxílio podem ser encaminhados no telefone 199.

Prejuízos

Os prejuízos causados pelos temporais registrados no Rio Grande do Sul nos últimos dias chegam a R$ 340 milhões, de acordo com um levantamento da Famurs (Federação das Associações de Municípios do RS) divulgado no domingo (11). O montante é quase o triplo do valor verificado na pesquisa anterior, divulgada uma semana antes.

Entre as cidades mais afetadas estão Chiapetta, Cândido Godói e Santana da Boa Vista. Segundo as prefeituras desses municípios, os danos foram de R$ 20 milhões, R$ 17 milhões e R$ 10 milhões, respectivamente. Também contabilizam prejuízos acima R$ 5 milhões Santo Ângelo, Derrubadas, Garruchos, Maquiné, Entre-Ijuís, São Sebastião do Caí e Júlio de Castilhos.

Conforme o levantamento, das 408 prefeituras que preencheram o questionário, 348 alegam prejuízos com a chuva. No domingo, o presidente da Famurs, Luciano Pinto, acompanhou o vice-governador José Paulo Cairoli no sobrevoo das áreas alagadas em municípios da Fronteira Oeste. Conforme Pinto, a federação cobra do governo do Estado e da União uma resposta emergencial. “Estamos lutando para garantir a liberação de auxílio financeiro para que as prefeituras possam dar ajuda às famílias atingidas”, declarou.

No dia 1º de junho, a Famurs apresentou um lista de pleitos a Sartori, entre eles a homologação do decreto estadual de emergência. A entidade também requisitou o pagamento de recursos em atraso da área da saúde para os municípios em situação de emergência, a recuperação de estradas e a cedência de maquinário.

