Passados cinco meses, suspeito de ter estuprado digital influencer ainda não foi ouvido pela polícia

As autoridades catarinenses realizaram uma coletiva de imprensa para esclarecer questões relacionadas ao caso que repercutiu nas redes sociais sobre a denúncia de Mariana Ferrer. Na madrugada de segunda-feira (20), a digital influencer tornou público o estupro que afirmou ter sofrido durante uma festa em Jurerê Internacional (SC), em dezembro do ano passado. Mariana postou nas redes sociais a acusação de que a polícia estaria empenhada em proteger apenas o criminoso e o local do crime, por se tratar de pessoas de poder e dinheiro.

Na coletiva de imprensa, a diretora de polícia da Grande Florianópolis, Eliane Chaves; o delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, Paulo de Deus; e a delegada responsável pelo inquérito, Caroline Pedreira, negaram a afirmação de Mariana. De acordo com eles, as investigações teriam demorado em consequência de um atraso nos laudos periciais.

O inquérito policial foi aberto no dia 16 de dezembro de 2018, um dia depois do crime ter acontecido. O possível suspeito não residiria no estado de Santa Catarina e as autoridades não decidiram, nestes cinco meses, se existe a necessidade de colher o depoimento pessoalmente ou através de uma carta precatória. Uma das razões que teriam causado a lentidão do processo, segundo a polícia, foi porque o Instituto Geral de Perícias (IGP) de Florianópolis teria ficado sem insumos para realizar as perícias até o dia 27 de março. O novo prazo para a entrega do inquérito acaba em 11 de agosto.

Mariana Ferrer recorreu novamente as redes sociais, em mais um pedido de socorro: “preciso de vocês para que esse caso vá a júri popular. Faço um apelo aqui para que vocês, por favor, compartilhem para que chegue nas autoridades máximas competentes que queiram elucidar esse crime”.

