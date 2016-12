Passageira fica chocada ao receber refeição “fálica” a bordo de avião

Uma passageira da classe executiva em voo de Sydney a Brisbane (Austrália), na última sexta-feira (16), ficou chocada ao abrir a refeição servida por um comissário da Qantas, empresa aérea

australiana.

Ao lado de seis panquecas (ou guiozas) de carne, havia algo roliço, bem passado e com forma de um pênis, contou ao site “News.com” a passageira, que não quis se identificar.

“Perguntei o que era e ele me disse que era um vegetal”, explicou a mulher.

A passageira não tocou no “falo”. O restante da refeição estava “deliciosa”, comentou. Ela postou a foto no Facebook e as respostas foram cheias de piadas:

“Isso é comida ou diversão a bordo?”

“Isso é uma indireta bem quente.”

“Definitivamente, um vegetal que não poderia ser servido em voo

da Virgin.” (AG)

Comentários