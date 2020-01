Notas Brasil Passageira passa mal em aeroporto e morre no hospital

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2020

Uma passageira de 20 anos teve um mal súbito no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na manhã desta quarta-feira (1º), não resistiu e morreu no hospital, segundo a concessionária GRU Airport. Ela tinha síndrome de Down e estava a caminho do nordeste com a mãe.

