Passageiro é arrancado de avião devido a overbooking

“O voo 3411 de Chicago para Louisville teve overbooking”, disse o porta-voz. “Depois que nossa equipe procurou voluntários, um cliente recusou-se a deixar a aeronave voluntariamente e a polícia foi convidada a entrar. Pedimos desculpas pela situação de overbooking. Para mais detalhes sobre o cliente removido, dirijam-se às autoridades.”

CEO

Nesta segunda-feira (10) a United publicou no Twitter uma declaração de seu CEO, Oscar Munoz: “Este é um acontecimento perturbador para todos na United. Peço desculpas por ter que reacomodar esses clientes. Nossa equipe está mobilizada com um sentimento de urgência para trabalhar com as autoridades e conduzir a nossa própria revisão detalhada do que aconteceu. Também estamos chegando a este passageiro para conversar diretamente com ele ainda mais e resolver esta situação”.

Segundo o relato de Audra Bridges ao jornal “USA Today”, os passageiros foram informados no portão de que o voo estava lotado e a United oferecia US$ 400 e uma estadia em hotel a um voluntário para tomar outro voo para Louisville às 3h da segunda-feira.

Os passageiros foram autorizados a embarcar no voo, Bridges disse, e depois que todos estavam na aeronave foram informados de que 4 pessoas precisariam descer porque teriam de ceder seus lugares a funcionários da própria empresa, que precisariam fazer um outro voo no dia seguinte. Os passageiros foram informados de que o voo não decolaria até que a tripulação da United tivesse assentos, disse Bridges, e a oferta foi aumentada para US$ 800, mas ninguém quis.

Então, ainda segundo a versão de Bridges, um gerente subiu a bordo do avião e disse que um computador selecionaria quatro pessoas para serem retiradas do voo. Um casal foi selecionado primeiro e deixou o avião antes que o homem no vídeo fosse confrontado.

Médico

A passageira contou, segundo o “USA Today”, que o homem ficou “muito chateado” e disse que ele era um médico que precisava atender pacientes em um hospital pela manhã. O gerente avisou que a segurança seria chamada se ele não saísse voluntariamente e o homem disse que estava ligando para seu advogado.