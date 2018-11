Um passageiro morreu logo após passar mal a bordo de um avião que sairia de Vitória da Conquista (BA) rumo a Guarulhos (SP). Segundo a Passaredo Linhas Aéreas, o incidente ocorreu antes da decolagem e ele chegou a ser atendido por bombeiros do aeroporto local e uma equipe do Samu. A identidade do homem e causa do óbito ainda não foram confirmadas oficialmente.

Deixe seu comentário: