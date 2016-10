Passageiros de táxi são mortos a tiros na Zona Norte de Porto Alegre

Dois jovens foram mortos a tiros dentro de um táxi na manhã deste sábado (15) na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, na Zona Norte de Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar, o taxista do veículo também foi baleado e socorrido por um outro colega ao Hospital Cristo Redentor. As vítimas voltavam de uma festa no bar Feijão com Arroz, na Avenida Assis Brasil. Um carro parou em frente ao táxi e efetuou os disparos nos jovens, que morreram na hora. Ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga a causa das mortes.

