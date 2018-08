Onze passageiros norte-americanos que sobreviveram a um acidente com um avião da AeroMexico em Durango, no Norte mexicano, iniciaram ações na Justiça contra a empresa aérea em Chicago, informou o escritório de advocacia Corboy & Demetrio. No último dia 31, o avião da companhia – um modelo Embraer 190 – caiu logo depois de decolar com 103 passageiros.