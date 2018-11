Passageiros ficam retidos por três dias na Sibéria

Após problemas em duas aeronaves, um voo da companhia Air France que partiu de Paris, na França, para Xangai, na China, na noite do último sábado, só chegou ao destino final nesta quarta-feira. Durante três dias em que aguardavam um novo voo, 282 pessoas ficaram retidas em dois hotéis no leste da Sibéria, na Rússia, com temperaturas que chegaram a até -20ºC.

Deixe seu comentário: