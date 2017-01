Passageiros que comemorariam o Ano Novo em Nova York ficam retidos em Manaus

Um avião da American Airlines que havia decolado do Rio de Janeiro rumo a Nova York (EUA) teve o seu trajeto desviada no sábado, com um pouso não programado em Manaus (AM), depois que uma passageira passou mal a bordo e precisou ser atendida em um hospital da capital amazonense. Com isso, aproximadamente 300 viajantes tiveram que passar o Réveillon dentro da aeronave.

Dentre eles estão o casal de atores André Gonçalves e Danielle Winnits, além do grupo de pagode Revelação.

Após ficar quatro horas dentro do avião, o grupo foi avisado que o prosseguimento da viagem não poderia ocorrer no sábado. Levados para dois hotéis da capital amazonense, eles reclamaram do tratamento dado pela empresa aérea, que ainda não devolveu as suas malas e estaria prestando informações desencontradas.

Em nota divulgada neste domingo, a American Airlines informou que os passageiros embarcarão para Nova York por volta das 9h30min desta segunda-feira.

Na sexta-feira, eles já haviam passado por outro transtorno, quando tiveram que aguardar por duas horas dentro do avião até que ocorresse a decolagem com atraso, devido a um problema mecânico em uma das turbinas da aeronave.

