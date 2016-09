Passageiros rendem um homem que queria saltar de um avião em pleno voo

Os passageiros e tripulantes de um avião foram obrigados a deter um indivíduo que queria pular da aeronave em pleno voo quando ela estava a milhares de metros de altitude.

Segundo o relato de vários passageiros, quando o avião estava a meia hora de seu destino, um indivíduo com uma mochila nas costas caminhou para a parte dianteira do aparelho e solicitou a um tripulante que o deixasse sair.

Quando o indivíduo se aproximou da porta de entrada do avião, o tripulante solicitou ajuda para rendê-lo, momento no qual vários passageiros o contiveram. A tripulação do avião amarrou as mãos do indivíduo, que foi descrito pela polícia como um jovem de cerca de 20 anos e o prenderam na parte traseira do aparelho até aterrissar.

O voo da companhia WestJet fazia a rota entre as cidades de Toronto e Edmonton, no Canadá.

Comentários