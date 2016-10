Passageiros são trancados no bagageiro durante assalto a ônibus que viajava do RS para o Paraguai

Passageiros de um ônibus que partiu de Marau, no Nordeste do Estado, rumo ao Paraguai foram trancados dentro do bagageiro do veículo durante um assalto, na noite de sexta-feira (21), na ERS-480, em Erval Grande, no Alto Uruguai.

O ônibus foi interceptado por três carros, de acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar. Foram roubados cerca de R$ 75 mil em dinheiro e pertences das vítimas. Ninguém ficou ferido. Os bandidos fugiram.

