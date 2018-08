Passageiros se protegem de tiroteio

Imagens e relatos publicados em redes sociais mostram passageiros deitados no chão de um trem para se proteger de um tiroteio no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que tem sofrido com intensos confrontos entre criminosos. Em nota, a concessionária confirmou o incidente e frisou que o serviço foi mantido.

