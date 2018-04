A passagem no final de semana do ciclone tropical Josie pelas ilhas Fiji, no Pacífico, provocou enchentes e deixou quatro mortos, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (2). O diretor de Gestão Nacional de Desastres, Anare Leweniquila, informou que uma pessoa está desaparecida em consequência do ciclone tropical Josie, de categoria 1.