Passagem de ônibus ficam mais caras em Cachoeirinha

As passagens no transporte municipal de Cachoeirinha irão aumentar neste sábado (08). O aumento acontece devido uma acordo entre a prefeitura e o Conselho Municipal de Transportes que aprovaram o novo preço da tarifa. Agora, o custo é de R$ 4,60 ou seja R$ 0,30 mais caro do que o valor até então. A alteração foi oficializada na quinta-feira (06), com a publicação no Diário Oficial de Cachoeirinha.

O aumento também atinge a linha da modalidade seletiva, a passagem foi de R$ 6 para R$ 6,25.

Este novos preços coincidem com o aumento acréscimo nas tarifas metropolitas, que tiveram um reajuste de 6,66%. Um dos fatores para que estes reajustes ocorram tão próximos é o dissídio dos rodoviários, que começa a valer sempre em junho de cada ano.