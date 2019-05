Passagem do transporte intermunicipal aumenta neste sábado

A partir de sábado, dia 1º de junho, a passagem do transporte coletivo intermunicipal deve aumentar. O Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros da Metroplan autorizou ontem o índice de reajuste tarifário de 2019 para o Sistema Estadual de Transporte Metropolitano, que acontece uma vez por ano.

Após reajuste feito pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS (Agergs), com base na recuperação dos efeitos inflacionários sobre os principais itens de custo do setor, foi decidido o aumento.

Na Região Metropolitana o reajuste é de 6,66% nos 34 municípios atendidos pelo transporte intermunicipal. A Metroplan deve disponibilizar a tabela com todos os valores, das 1,3 mil linhas, nesta quarta-feira (29).

