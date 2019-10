Passagem do tufão Hagibis no Japão provoca pelo menos 26 mortos

A passagem do tufão Hagibis, que atingiu o leste e centro do Japão entre a noite de sábado (12) e o início da manhã deste domingo (13), registrou até o momento 26 mortos, de acordo com o balanço da emissora japonesa NHK. O número, no entanto, pode aumentar, pois 18 pessoas seguem desaparecidas e 175 ficaram feridas.

O Hagibis tocou terra no sábado pouco antes das 19h e, cerca de duas horas depois, chegou à capital japonesa com rajadas de vento até 200 quilômetros por hora, segundo a Agência Meteorológica do Japão, que emitiu o nível máximo de alerta de chuvas, reservado para situações de possível catástrofe.. O tufão foi acompanhado por chuvas com intensidade considerada “sem precedentes”, causando inundações e deslizamentos de terra.

Cerca de quatorze rios transbordaram no país e quase meio milhão de casas chegaram a ficar sem energia. Na manhã desse domingo, 100 mil permaneciam sem luz.

O governo japonês mobilizou 27 mil membros das Forças de Autodefesa (exército) para os trabalhos de socorro.

As chuvas torrenciais fizeram transbordar o rio Chikuma, afetando várias cidades e províncias como Negano.

Na cidade de Sano, em Tochigi, a enchente no rio Akiyama afetou também uma área residencial, à qual já acorreram equipes de resgate, incluindo soldados.

Em Kawagoe, o rio Ope deixou cerca de 260 pessoas presas em um lar de idosos.

Por sua vez, em Tóquio, o rio Tama também excedeu o seu limite, inundando os pisos térreos de vários edifícios, incluindo um hospital.

Mais de sete milhões de pessoas foram aconselhadas a deixar as suas casas, tendo dezenas de milhares sido acolhidas em centros de abrigo.

Neste domingo, Tóquio estava voltando à vida normal, com o retorno das operações das linhas de trem, suspensas no dia anterior. As lojas da cidade também foram reabertas.

Todos os anos, o Japão é atingido por cerca de vinte tufões. Em setembro, uma outra forte tempestade, -o tufão Faxai, destruiu ou danificou 30 mil casas em Chiba, ao leste de Tóquio. Grandes cortes de energia no país também foram registrados.

Copa do Mundo de Rúgbi e F-1

O tufão também forçou a organização de duas competições esportivas realizadas no Japão a modificarem suas programações.

As classificatórias do Grande Prêmio de Fórmula 1 disputadas em Suzuka (centro) foram adiadas de sábado para domingo, segundo a France Press.

Três partidas da Copa do Mundo de Rúgbi (França-Inglaterra e Nova Zelândia-Itália, marcadas para sábado, e Namíbia-Canadá para o domingo) foram canceladas. No entanto, a partida decisiva entre Escócia-Japão para este domingo, que corria o risco de ser cancelada, será finalmente jogada como planejado. As informações são da RedeTV! com Agência Brasil e NHK.