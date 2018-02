Passagem liberada Egito e Gaza

O Egito e as autoridades palestinas em Gaza anunciaram nessa quarta-feira que a passagem de Rafah será aberta durante quatro dias, a partir de hoje, para permitir o tráfego em ambas as direções. O movimento islâmico Hamas e o embaixador palestino no Cairo, Deyab Alouh, informaram em um comunicado que o cruzamento ficará aberto e será permitido o trânsito de doentes.

Deixe seu comentário: