Passagem Rio-Buenos Aires por um real fica em 287 reais com taxas e esgota em três horas

A companhia aérea ultra low cost argentina Flybondi lançou uma promoção de passagens a R$ 1 entre o Rio de Janeiro e Buenos Aires (Argentina). Mas, com as taxas de embarque, o voo de ida e volta sai por R$ 287,21. Mesmo assim, o desconto era grande, porque o preço normal é de quase R$ 1.400 ida e volta.

Com isso, segundo a empresa, as passagens se esgotaram em menos de três horas. Havia 20 assentos por voo com esse preço, nos dois sentidos. A empresa diz que ainda é possível conseguir passagens a partir de R$ 410 por trecho.

A promoção de R$ 1 era válida para viagens entre outubro e novembro deste ano. A empresa fará seu primeiro voo no Brasil na próxima semana.

Preço normal

No preço normal, uma viagem para o feriado de proclamação da República, com embarque do Rio de Janeiro no dia 15 novembro e retorno de Buenos Aires no dia 17 de novembro, custaria R$ 1.380,21 na Flybondi.

A companhia aérea promete tarifas até 40% mais baratas que a concorrência.

Além do Rio de Janeiro, a empresa estreia em dezembro um voo semanal entre Buenos Aires e Florianópolis (SC). Para o ano que vem, os planos da Flybondi é abrir mais três rotas no Brasil, o que deve incluir São Paulo.

Cobrança por serviços adicionais

A empresa também cobra pelos serviços adicionais. Para despachar uma mala de até 12 quilos, o valor é R$ 84,56 por trecho. Para uma bagagem de até 20 quilos, o preço sobe para R$ 110,70. Se precisar de mais peso, o passageiro pode comprar mais cinco quilos por R$ 25,60.

A empresa também vende embarque prioritário por R$ 9,40 e café ou chá a bordo do avião por R$ 4,79. Como uma ultra low cost, é necessário fazer o check-in pela internet. Se o check-in for feito no aeroporto, há um custo extra de R$ 12,60. Para marcar assento com antecedência, a Flybondi cobra entre R$ 21,52 e R$ 34,21, dependendo da localização da poltrona.

A Flybondi opera no aeroporto de El Palomar. Apesar de pequeno e com poucas lojas e restaurantes, o aeroporto tem a vantagem de ficar um pouco mais próximo ao centro de Buenos Aires. De carro, são 28 quilômetros até a Casa Rosada. A corrida de Uber sai por volta de 670 pesos (R$ 48). A Flybondi vende também o transfer para três pontos de Buenos Aires por R$ 16,50.

