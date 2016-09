Passando-se por policiais, bandidos invadem casa e matam jovem em Canoas

Um jovem de 27 anos foi morto com diversos tiros, na madrugada desta quarta-feira (28), em sua casa no bairro Niterói, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Quatro criminosos invadiram a residência da vítima passando-se por policiais, de acordo com informações da Brigada Militar.

O homem tinha antecedentes criminais por homicídio. O crime estaria ligado ao tráfico de drogas.

Comentários