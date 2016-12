Passar muito tempo no Facebook no Natal deixa as pessoas deprimidas

Passar muito tempo no Facebook durante o Natal, vendo fotos de famílias “perfeitas” e de amigos curtindo o recesso de fim de ano, tende a deixar as pessoas mais deprimidas, aponta pesquisa realizada pela Universidade de Copenhague, na Dinamarca.

O estudo sugere que o uso excessivo das redes sociais pode desencadear sentimentos de inveja. A pesquisa alerta principalmente para o efeito negativo de ficar bisbilhotando a vida dos outros sem manter relações de amizade com ninguém. O estudo, que entrevistou mais de 1.300 pessoas, a maioria mulheres, diz que o “uso regular de redes sociais como o Facebook pode afetar negativamente o seu bem-estar emocional e sua satisfação com a vida”.

Comparações irreais

Os pesquisadores alertam para a inveja e a “deterioração do humor” ao passar longos períodos bisbilhotando o que os outros estão fazendo nas redes sociais, um comportamento que leva a “comparações irreais”. Engajar-se ativamente em uma conversa e envolver-se com pessoas nas redes sociais foram descritas como experiências “muito mais positivas”, indica o estudo, publicado na revista científica Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking. Outra forma para melhorar o bem-estar, conforme o estudo, é abdicar das redes sociais por uma semana.

