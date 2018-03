Passarela de pedestres cai sobre rua em Miami

Uma passarela de pedestres caiu sobre uma rua nesta quinta-feira (15) perto da FIU (Florida International University), em Miami (EUA), menos de uma semana após ser instalada, informou a rede ABC. A polícia rodoviária local disse às emissoras CNN e ABC que ‘várias’ pessoas morreram. Os bombeiros disseram que seis pessoas estão feridas.

O “Miami Herald” diz que há um número ainda desconhecido de pessoas presas sob a estrutura que desmoronou. O chefe da polícia do condado de Miami-Dade disse que não estimaria um número de vítimas presas porque os socorristas estão com dificuldade de chegar aos carros. Imagens mostram que pelo menos dois veículos estão comprimidos debaixo do concreto.

A passarela, com 950 toneladas, foi instalada no último sábado (10). Seu objetivo era facilitar o acesso dos estudantes do campus da FIU a uma área onde muitos deles residem em dormitórios coletivos. A previsão de inauguração era 2019.

A FIU, antes de instalá-la, chegou a afirmar que o método de instalação adotado reduziria o risco para trabalhadores, pedestres e motoristas, e diminuiria as interrupções no tráfego na área. Ela era projetada para resistir a furacões e poderia ser usada por 100 anos, de acordo com informações da universidade.

“Estamos chocados e tristes com os trágicos eventos na passarela da FIU. Neste momento, ainda estamos envolvidos nos esforços de resgate e juntando informações”, diz o texto publicado pela corporação.

Brasil

No Distrito Federal, também houve o desabamento de um viaduto no início de fevereiro. A estrutura caiu próximo à Galeria dos Estados, a menos de 1 km da Rodoviária do Plano Piloto. Durante a entrevista, o governador Rodrigo Rollemberg (PSB) afirmou que, em três anos de governo, oito viadutos foram vistoriados. Apenas no Eixo Rodoviário de Brasília – o Eixão, onde houve o desabamento –, há pelo menos 30 viadutos nas chamadas “tesourinhas”, interligando as quadras.

Duas das três vias que seguem no sentido norte despencaram. Quatro carros estavam estacionados sob o Eixão. Mesas de um restaurante chamado Churrascaria Floresta também ficaram soterradas. Todas as viaturas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foram para a região, mas não houve vítimas.

O local onde caiu o viaduto é palco, há cerca de 15 anos, da festa Makossa Baile Black. Desde a primeira edição, o evento ocupa tanto a parte que foi alvo do desabamento, quanto a Churrascaria Floresta, que foi atingida em parte. A última Makossa foi organizada em 24 de dezembro do ano passado.

Em 2009, relatório feito pelo Sinaenco (Sindicato de Engenharia e Arquitetura) apontava a necessidade de reparos “com urgência” no trecho – e em outros oito viadutos e pontes. As obras foram analisadas no intervalo de dois anos, em 2009 e em 2011. A conclusão do relatório foi que, nesse período, os problemas não só persistiram, como se agravaram. De acordo com o Sinaenco, além do viaduto sobre a Galeria dos Estados, as pontes do Bragueto (acesso ao Lago Norte) e das Garças (acesso ao Lago Sul) também tinham quadro crítico, naquele momento.

Presidente do sindicato à época da divulgação da pesquisa, em 2011, Rodrigo Gazen afirmou que os problemas variavam desde infiltrações e ferros expostos até descolamento do concreto e fendas abertas.

Deixe seu comentário: