Passarela desaba, atinge veículos e trava trânsito na Marginal Tietê em São Paulo

Uma passarela de serviço caiu no início da noite desta quinta-feira (14) na Marginal Tietê, no sentido Castello Branco, e travou o trânsito entre a Ponte do Piqueri e umas alças de acesso à Rodovia Anhanguera, próximo da Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo.

Conforme o capitão Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros, a estrutura, que é provisória e atingiu pelo menos três veículos, sendo dois ônibus de viagem e um carro. Uma vítima foi socorrida com escoriações.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, quatro viaturas e 20 profissionais da corporação estão no local.

A estrutura metálica é uma passarela de serviço que estava sendo utilizada para uma obra. Apesar do risco, alguns carros estavam conseguindo passar pelo local.