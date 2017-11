Passe o Natal dentro da vinícola da Casa Valduga no Vale dos Vinhedos

No final do ano, a Casa Valduga abrirá as portas para quem quiser comemorar o Natal na região do Vale dos Vinhedos, com um pacote especial. A vinícula possui um complexo enoturístico com paisagens lindas para serem apreciadas pelos amantes de vinhos, além de muitas atrações.

O pacote oferece três diárias e um roteiro completo com passeios e vistas incríveis, para serem aproveitados em família ou com amigos. A programação conta com café da manhã especial, almoços e jantares com bebidas da casa, incluindo a ceia de Natal no dia 24 de dezembro, que contará com um pianista e um violinista tocando ao vivo!

A hospedagem especial de Natal começará no dia 22 de dezembro e se estenderá até o dia 24. Para quem quiser comemorar apenas a Ceia de Natal na vinícola, sem hospedagem, há também a opção de comprar a entrada apenas para a ocasião.

Os valores do pacote de Natal da Casa Valduga variam de R$ 2.100 a R$ 4.064, dependendo do tipo de acomodação. Além de incluir todas as refeições, a programação conta com visita à Domno Importadora e à Cervejaria Leopoldina, empresas que fazem parte do grupo Famiglia Valduga.

Para mais informações e reservas, fone (54)2105-3154 ou e-mail eventos@famigliavalduga.com.br.

Programação de Natal – Casa Valduga

Sexta-feira – 22/12

14h – Check in com welcomedrink

20h – Jantar Receptivo no restaurante Maria Valduga, com bebidas inclusas

Sábado – 23/12

7h30 – Café da manhã no restaurante Elisabete Valduga

9h30 – Visitação com degustação nas empresas Domno e Cervejaria Leopoldina, do Grupo Famiglia Valduga, com transporte incluso

13h – Almoço no restaurante Casa Madeira, com bebidas inclusas

18h – Happy Hour embaixo dos plátanos

Domingo – 24/12

7h30 – Café da manhã no restaurante Elisabete Valduga

13h30 – Almoço no restaurante Maria Valduga, com bebidas inclusas

20h30 – Ceia de Natal no restaurante Maria Valduga. Inclui um vinho Storia Merlot por casal (demais bebidas alcóolicas serão cobradas à parte), ao som do pianista e violinista

Segunda – 25/12

7h30 – Café da manhã especial, no restaurante Elisabete Valduga

13h – Check out

Valores dos pacotes:

Acomodação Single – R$ 2.100

Acomodação Standard – R$ 3.719

Acomodação Luxo – R$ 3.899

Acomodação Especial – R$ 3.926

Acomodação Master – R$ 4.064

Ceia de Natal – 24/12

(sem programação e hospedagem)

Jantar por casal – R$790

