Passeio ciclístico do Canoas Shopping levou mais de 100 pessoas a pedalarem pelas ruas de Canoas

No primeiro domingo da primavera (29), o Canoas Shopping comemorou a chegada da nova estação com um passeio ciclístico que reuniu 109 pessoas.

A concentração foi no estacionamento do Canoas Shopping a partir das 9h da manhã e a largada aconteceu às 9h55. O clima foi de muita descontração com música, personagens em pernas de pau e orientações de um professor de educação física nos alongamentos.

As inscrições eram gratuitas e podiam ser feitas antecipadamente na Academia Aerostep do Canoas Shopping ou no dia do passeio no local da concentração. Cada inscrição dava direito a uma sacola contendo um squeeze do Canoas Shopping.

Os ciclistas saíram do Canoas Shopping, seguiram pelas ruas centrais de Canoas até a praça do avião e retornaram ao ponto de partida, totalizando quase sete quilômetros de pedalada.

