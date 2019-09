Passeio de pônei para crianças é atração do piquete da EPTChê no Acampamento Farroupilha

O piquete da Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) no Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, o EPTChê, já tem nova programação para a próxima semana. Ações para crianças de escolas públicas e privadas e para grupos de idosos estão marcadas entre os dias 9 e 14 de setembro. O objetivo das atividades é orientar sobre travessias seguras para prevenir riscos de atropelamento.

A programação do EPTChê iniciou no último dia 2 e é desenvolvida pela Coordenação de Educação para a Mobilidade (Cem). Palestras, esquetes teatrais e passeios, inclusive com pôneis, são as atrações que a empresa preparou durante o Acampamento Farroupilha.

Técnicos do Samu e da Cruz Vermelha também dão apoio aos eventos, com, por exemplo, orientações de primeiros socorros. O galpão da EPTChê fica na rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, em frente ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Até o dia 19, a empresa espera receber cerca de 2 mil crianças, além de grupos de idosos.

Confira a programação para a próxima semana:

Segunda-feira (09/09)

9h – Escola Especial Renascença

10h – CPIJ Restinga

14h – Escola Brigadeiro Silva Paes

15h – Escola Especial Renascença

Terça-feira (10/09)

9h – FeciInteragi

14h – Escola Bahia

15h30 – Instituto Gema Angelina Belia

Quarta-feira (11/09)

9h – Escola Mariano Beck

9h – Escolinha Pais e Filhos (passeio com pôneis)

10h – Escola Jardim Floresta (passeio com pôneis)

14h – Escola Jardim Bento Gonçalves (passeio com pôneis)

14h – Escola Dr. Martins Costa Jr.

14h30 – Palestra para o Grupo de Idosos Vida Plena

Quinta-feira (12/09)

9h – Escola Bahia

11h – Grupo de Idosos

14h – Grupo de idosos

Sexta-feira (13/09)

9h – Escola Souza Lobo

10h – Escola Especial Renascer da Esperança

14h – Escola José Mariano Beck

Sábado (14/09)

9h – Passeio com idosos no Acampamento Farroupilha

