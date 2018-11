Passo Fundo Shopping abre suas portas, prometendo movimentar a economia local e regional. O empreendimento é o maior da região Norte do RS

Apoiada no slogan “Tudo de bom que a gente tem”, a campanha que marca o lançamento do Shopping Passo Fundo traduz o conceito do empreendimento, que abre suas portas hoje ao público, prometendo movimentar a economia local e regional, por seu porte e representatividade.

O Passo Fundo Shopping é o maior shopping center da região Norte do RS, com mais de 170 operações, incluindo 9 lojas âncoras, 14 megalojas, 144 satélites, ampla praça de alimentação com vista panorâmica para a cidade, com 3 restaurantes, complexo de cinemas com 5 salas de última geração, alameda de serviços, academia, supermercado, mais de 1800 vagas de estacionamento, totalizando 60 mil metros quadrados de área construída em uma área de 75 mil metros quadrados de terreno. Além disso, o Passo Fundo Shopping também se destaca pela geração de empregos diretos e indiretos, gerando mais de 2 mil novas vagas no mercado. O investimento global é na ordem de R$ 200 milhões.

Os sócios investidores do Passo Fundo Shopping são Antônio Roso, Vinicius Roso e Sérgio Maia, além do Coordenador de Administração Geral Região Sul da AD Shopping, Mário Almeida. Antônio Roso destaca que expectativa é grande e reitera que “Passo Fundo tem um dos maiores PIB do Estado, um alto e crescente potencial de consumo”.

A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do país, está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 36 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São 27 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping centers.

