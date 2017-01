Pastor Valdemiro Santiago é esfaqueado durante culto

O pastor pentecostal Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, levou dois golpes de facão nas costas e um no pescoço ao comandar um culto no templo no bairro do Brás, no Centro de São Paulo.

Segundo a polícia, o incidente ocorreu por volta das 8h deste domingo. O agressor, preso em flagrante, é um desempregado de 20 anos que estava na fila de fieis que aguardavam uma oração do pastor, quando sacou a arma, ferindo-o sem gravidade.

“No final do ano passado, eu me senti ameaçado quando o pastor disse que eu seria crucificado”, declarou o jovem aos investigadores. Ele deverá ser acusado por tentativa de homicídio qualificado.

O evangélico foi atendido no Hospital Sírio-Libanês e, antes de ser liberado, postou um vídeo nas redes sociais, contando o que ocorreu. “Eu perdoo a pessoa que fez isso”, garantiu.

