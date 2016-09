Patinador brasileiro está em coma na Espanha após ser agredido

Um patinador profissional brasileiro está em coma há dois dias depois de ser agredido por um skatista em Barcelona, na Espanha. Segundo amigos, Michel Prado, de 26 anos, se desentendeu com um homem, ainda não identificado, em um skatepark de La Guineueta, enquanto patinava com a namorada, na segunda-feira (19). De acordo com a publicação espanhola “El Mundo”, o acusado de agredir Michel foi preso pela polícia local.

O desentendimento teria começado após o brasileiro passar cera no corrimão da pista. O skatista que estava no local não gostou e iniciou uma discussão. Na confusão, a namorada do patinador foi agredida.

O amigo de Michel, Junior Morais, conta que o brasileiro tentou se defender, mas foi surpreendido por um chute na cabeça. “O Michel estava com os patins no pé e foi sacar os patins pra se defender. O cara veio por trás, na covardia, e deu um chute na cabeça dele. Agora a gente vai rezar para que tudo fique bem”, disse.

Michel foi levado em estado grave para um hospital de Barcelona e está na Unidade de Terapia Intensiva. De acordo com amigos, ele sofreu lesões na cabeça e no pescoço e já passou por duas cirurgias.

Michel Prado é de Cuiabá, no Mato Grosso, e começou a andar de patins aos 17 anos. No entanto, ele iniciou a carreira profissional como patinador in line quando se mudou com a família para Barcelona. (AG)

Comentários