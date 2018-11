A Yellow é uma startup que aposta no serviço de aluguel de patinetes motorizadas. Aqui no Brasil, as operações estão funcionando apenas na cidade de São Paulo, desde agosto. Com a proposta de oferecer transporte acessível para deslocamentos de curta distância, ou simplesmente para lazer, a marca aluga as scooters a partir de R$ 3,50. O funcionamento é semelhante ao app da Uber.

Deixe seu comentário: