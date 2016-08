Um homem registrou o momento em que a tranquila caminhada de um cisne provoca caos no trânsito em uma rua de Manchester, na Inglaterra. No vídeo, a ave caminha lentamente no meio da rua enquanto é seguida de perto por motoristas em baixa velocidade, que dirigem com o cuidado e muita paciência. A cena foi gravada por Joe Daly, que compartilhou o registro no YouTube. Daly informou a situação à polícia e o animal foi retirado da via em segurança.

