Patricia Abravanel faz declaração polêmica sobre papel da mulher no casamento; entenda

A queridinha de Silvio Santos, Patricia Abravanel, foi parar nos trending topics do Twitter na madrugada desta segunda-feira (2) por declaração feita durante o quadro Jogo dos Pontinhos no programa do pai, exibido na televisão na noite deste domingo (1). Com base em preceitos bíblicos, a apresentadora disparou: “Mulher não pode negar fogo para o marido, senão ele vai procurar em outro lugar, tá na Bíblia.”

A declaração repercutiu entre os internautas de plantão, que reagiram criticando e classificando a fala como machista. Alguns citaram Lívia Andrade, que defendeu o direito da mulher dizer não a sexo. “Se uma hora a gente não quiser, a gente não precisa mentir. A gente tem que falar a verdade: não estou a fim e pronto!”, disse Lívia em trecho de vídeo compartilhado por vários internautas.