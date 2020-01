Magazine Patrícia Poeta é criticada na web após atitude com cachorro no programa “É de Casa”

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2020

Apresentadora Patrícia Poeta. Foto: Reprodução/ Instagram Apresentadora Patrícia Poeta. (Foto: Reprodução/ Instagram) Foto: Reprodução/ Instagram

A reação de Patrícia Poeta durante a participação de Alexandre Rossi, especialista em comportamento animal, no É de Casa deste sábado (4), gerou muitas críticas na web. Muitos reclamaram da reação de Patrícia ao negar contato com o cachorro da raça pitbull que estava no programa.

O programa começou abordando os recentes casos de ataques de cães da raça e também a descoberta de uma rinha de pitbulls onde vários animais foram resgatados. Em determinado momento, um dos cães da raça levados ao programa começou a lamber Poeta.

“Posso passar a mão nele?”, perguntou ela a Alexandre. “Você pode passar, pode abraçar ele. Ele é extremamente dócil”, garantiu o especialista, que antes havia afirmado que pitbulls costumam ser mais agressivos com outros cachorros do que com pessoas.

“Abraçar eu não vou abraçar não, Rossi. É de um pitbull que a gente está falando. Gente, 9h27, o ano tá começando ainda. Tá ótimo. Deu pra ver que está certo”, disparou Patrícia Poeta, paralisada e sem graça, após o cachorro subir no banco em que estava. “Era só uma pergunta. Nenhuma prática”, acrescentou.

No Twitter, a apresentadora foi muito criticada pela atitude. “Patrícia Poeta piorando o preconceito em relação a raça pitbull. Uma matéria que tem como intuito mostra os abusos que a raça sofre e a apresentadora fica com frescura não fazendo carinho no cachorro.”, disparou um usuário.

“Como sempre Patrícia Poeta não serve pro quadro dos animais. Show de frescura. Nem passa a mão no bicho.” Escreveu outra

