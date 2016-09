Patrícia Poeta vai apresentar reality show na TV fechada

Patricia Poeta está cotada para assumir um programa no canal por assinatura GNT, segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal “O Globo”. De acordo com a publicação, a apresentadora, dona de figurinos cheios de estilo, vai comandar a versão brasileira do “Sewing Bee”, reality de costura de grande sucesso na BBC. As gravações acontecerão em São Paulo, em outubro e novembro.

Mãe de Felipe, de 14 anos, com quem aprendeu a surfar, Patricia vai conciliar a atração com o “É de Casa”, exibido na Globo aos sábados. Na atração, um grupo de participantes disputa o posto de “o mais habilidoso em corte e costura”. Um corpo de jurados, de personalidades ligadas à moda, determina o vencedor.

Isabela Capeto, Ronaldo Fraga e Dudu Bertholine são candidatos a integrar o time. Na França o “Sewing Bee” é apresentado pela brasileira Cristina Córdula, ex-modelo. A versão na TV a cabo está prevista para estrear em março. Ao todo, serão 20 episódios exibidos diariamente.

Comentários