Patrick chegou ao Inter envolto em certa desconfiança da torcida com sua forma física, dissipada com pouco mais de um mês de trabalho. De alternativa no elenco a titular do meio-campo, o volante ganhou a primeira chance de Odair Hellmann na última quinta-feira. E aprovou com sobras, ao deixar a goleada por 4 a 0 sobre o São José, no Beira-Rio.

