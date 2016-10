Patrono da Feira do Livro de 2016 será anunciado nesta quarta-feira (05)

Um dos momentos mais aguardados dos dias que antecedem a Feira do Livro de Porto Alegre ocorre nesta semana. A divulgação do novo patrono ou patrona será no dia 5 de outubro, às 8h, no Master Premium Grande Hotel (Rua Riachuelo, 1.070 – Centro, Porto Alegre/RS), em café da manhã para imprensa, patrocinadores da 62ª Feira do Livro de Porto Alegre, autoridades e convidados. Dilan Camargo, patrono da Feira do ano passado, também participará do encontro.

Autores patronáveis desta edição

André Neves nasceu em Recife/PE, em 1973, mas atualmente reside em Porto Alegre/RS, onde trabalha pesquisando, escrevendo e ilustrando livros infantis. Estudou Artes Plásticas, é arte-educador e promove palestras e oficinas. Foi vencedor do Jabuti 2003 na categoria Ilustração de Livro Infantil e Juvenil, e do Açorianos de Literatura em 2004, 2006 e 2009. Conquistou o selo Altamente Recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e já integrou o Catálogo de Bolonha. É autor de “A Caligrafia de Dona Sofia”, “Obax” e “Tom”, entre outros títulos, além de ter ilustrado diversos livros de outros autores.

Caio Riter nasceu em Porto Alegre/RS, em 1962. Mestre e doutor em Literatura Brasileira, é professor e ministrante de oficinas de criação literária. É autor de extensa obra, dedicada principalmente ao público infantil e juvenil. Recebeu o Açorianos de Literatura em 2004, 2006 e 2009; o 1º Barco a Vapor em 2005; Prêmio Livro do Ano pela Associação Gaúcha de Escritores em 2005 e 2006, e Selo Altamente Recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Teve vários livros selecionados por programas governamentais e integrou o Catálogo de Bolonha.

Cíntia Moscovich nasceu em Porto Alegre/RS, em 1958. Jornalista e mestre em Teoria Literária,indicada ao Jabuti em 1997 por “O Reino das Cebolas”. Foi diretora do Instituto Estadual do Livro do Rio Grande do Sul de 2001 a 2002. Vencedora do Prêmio Açorianos de Literatura na categoria Narrativa Longa em 1999 pela novela “Duas Iguais – Manual de amores e equívocos assemelhados”, indicada ao Prêmio Portugal Telecom pelo livro “Arquitetura do Arco-íris” e vencedora por “Essa Coisa Brilhante que é a Chuva” em 2013 na categoria Contos.

Claudia Tajes nasceu em Porto Alegre/RS, em 1963, reside atualmente no Rio de Janeiro/RJ. Estreou na literatura no ano 2000 com “Dez (Quase) Amores”. É roteirista, redatora publicitária e cronista, conhecida pelos livros “A Vida Sexual da Mulher Feia”, “Por Isso eu sou Vingativa”, “Sangue Quente” e “As Pernas de Ursula”. Seu título mais recente, “Partes Íntimas: crônicas e outros cortes” reúne textos publicados na imprensa gaúcha. Algumas de suas obras já foram adaptadas para teatro e televisão.

Luís Dill nasceu em Porto Alegre/RS, em 1965. Jornalista e radialista, pós-graduado em Literatura Brasileira. Vencedor do Prêmio Açorianos na categoria Conto pelo livro “Tocata e Fuga” e na categoria Juvenil pelos livros “De Carona, com Nitro” e “Decifrando Ângelo”. Recebeu o prêmio Livro do Ano da Associação Gaúcha dos Escritores na categoria Poesia com o livro “Estações da poesia”, foi terceiro lugar do prêmio Biblioteca Nacional na categoria Juvenil com o livro “O estalo”. Alguns de seus títulos receberam o selo Altamente Recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil.

Processo de escolha do patrono mantém tradição viva e alimenta expectativa pelo evento

A indicação de um patrono ocorre desde a 11ª Feira do Livro de Porto Alegre, em 1965. O patrono inaugural foi Alcides Maya, jornalista e escritor gaúcho falecido em 1944. Por um tempo, a distinção foi concedida a autores falecidos como uma homenagem a sua obra e memória. Em 1989, já homenageando autores vivos, a 35ª Feira do Livro de Porto Alegre conheceu sua primeira patrona: Maria Dinorah. A partir de 1997, instituiu-se um sistema de eleição que conduziu ao posto Luiz Antonio de Assis Brasil, na 43ª Feira do Livro — quando, então, o patrono assumiu novas responsabilidades diante dos livreiros, leitores, poder público e comunidade em geral.

