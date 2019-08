As vítimas de violência doméstica no Rio de Janeiro terão um acompanhamento especializado de policiais militares e de integrantes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A Secretaria de Estado da Polícia Militar lançou nesta segunda-feira (05), no Quartel General da PM, no centro do Rio, o programa Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida para prestar esse tipo de atendimento.

