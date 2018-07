“Paty Bumbum” foi detida acusada de aplicar silicone industrial em pacientes

Policiais da Decon ( Delegacia do Consumidor) e funcionários da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) encontraram a suspeita em sua casa, onde realizava os procedimentos em um quarto anexo à residência. Materiais como seringa, silicone industrial e equipamentos médicos também foram achados.

“A informação veio pelo Disque Denúncia, alguns áudios dela com pacientes viralizaram e chegaram até o canal. Após a prisão do Dr. Bumbum chegaram diversas denúncias e essa foi uma delas. Nós recebemos a denúncia e fomos até o local, fizemos uma diligência junto com a Anvisa e chegamos até a Paty Bumbum”, disse a delegada titular da Decon, Daniela Terra.

“Encontramos a Patrícia em uma casa. Eu acho que ela estava preocupada com a prisão do médico Denis, chamado de Dr. Bumbum. Então ela tirou o material que ela usava do local de onde ela atenderia. Tinha um quarto atrás da casa, como se fosse um anexo, mas estava vazio porque ela escondeu os materiais”, completou.

Paty Bumbum vai responder por exercício ilegal da profissão e irá responder o crime em liberdade. Após a ação policial no estabelecimento onde os procedimentos aconteciam, ela foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos.