Paul McCartney surpreendeu os fãs e atravessou a famosa faixa de pedestres de Abbey Road

O cantor britânico Paul McCartney surpreendeu os fãs dos Beatles que estavam aglomerados nos arredores dos estúdios Abbey Road, em Londres, na manhã dessa segunda-feira. Ao chegar no local para um evento, o cantor atravessou a famosa faixa de pedestres, que virou um dos símbolos da banda por conta do álbum Abbey Road, lançado em 1969.

A notícia de que Paul McCartney faria uma visita aos estúdios já havia sido divulgada no final de semana, mas até mesmo os turistas que passavam pela rua se surpreenderam com o gesto de atravessar a faixa, da mesma forma que fez quase 50 anos antes ao lado de John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, para a capa do disco.

Karaoke

No final de junho, o ex-Beatle Paul McCartney participou do quadro Carpool Karaoke, do programa The Late Late Show with James Corden. Em um vídeo de 23 minutos de duração, Corden leva o ex-Beatle para um tour em Liverpool, na Inglaterra. Clássicos como “Drive My Car”, “Penny Lane”, “Blackbird” e “Let it Be” foram cantados. Assim como a recém-lançada “Come on to Me”.

McCartney inclusive contou a história por trás do hit “Let It Be”. “Nos anos 1960, eu tive um sonho com a minha mãe me dizendo que as coisas iriam ficar tudo bem. Ela me deu essa positividade”, explica. Em seguida, eles cantaram a faixa, que levou o apresentador às lágrimas. “Esse é o poder da música”, disse McCartney.

Livro

Um verdadeiro fã dos Beatles canta a “Blackbird” em vez do “Está na hora da caminha” aos miúdos na hora de dormir. Os mais fanáticos ousam também ensinar a “Octopus’s Garden”, do eterno incompreendido Ringo Starr — em vez de “A Barata Diz que Tem” para as cantorias da tarde.

Para todos estes pais, que sonham um dia deixar de herança todos os LPs da banda britânica aos filhos, chegam agora boas notícias: vem aí dois livros infantis inspirados em músicas dos Beatles. O anúncio foi feito na passada quinta-feira, 19 de julho, pela editora Simon & Schuster Children’s, que divulgou a capa do primeiro livro, escreve a “Entertainment Weekly”.

“All You Need is Love” será a primeira canção a ser transformada numa história para miúdos, com ilustrações de Marc Rosenthal. O primeiro livro chega às livrarias em janeiro de 2019 e a data de lançamento do segundo será anunciada pela editora em breve, avança a “Entertainment Weekly”.

Já anteriormente, em 2014, Ringo Starr, baterista dos Beatles, tinha colaborado com o ilustrador Ben Cort para uma adaptação de Octupus’s Garden, música composta por Starr e gravada pela banda em 1969.

Simon & Schuster é uma editora de Nova York, fundada em 1924. É uma das quatro maiores editoras, em conjunto com a Random House, a Penguin e a HarperCollin.

