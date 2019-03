Paul McCartney fez a festa de costume em show de quase três horas para 48 mil pessoas na terça-feira (26), no Allianz Parque, em SP. A música “Back in Brazil”, feita por ele na última turnê no País em 2017, foi uma das poucas novidades. Outro fato notável foi uma ausência. Paul não tocou “Yesterday”, música que esteve em todas as outras passagens dele pelo Brasil.

