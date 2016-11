Paula Fernandes resolveu sensualizar nas redes sociais e fez a alegria de seus seguidores no Instagram.

Usando um vestido preto com uma fenda poderosa, a cantora mostrou as pernas e recebeu inúmeros elogios. “Prontíssima para o show aqui no RJ… E aí??? Como estou?”, perguntou.

“Deusa”, comentou um admirador. “Maravilhosa. Amo. Sou fã”, disse outra pessoa. “Você está muito ousada”, comentou um seguidor.

Comentários