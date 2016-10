Paula Fernandes “trava” durante dueto com Andrea Bocelli

Andrea Bocelli teve que fazer um dueto sozinho em seu show em São Paulo. O tenor italiano, que dividiria a canção “Vivo per Lei” com Paula Fernandes, acabou ficando no vácuo.

Vestida com um longo vermelho decotado, a cantora mostrou que no quesito “look” estava preparadíssima. Já na voz, nem tanto. Vídeos feitos por fãs mostram que Paula começa lendo a partitura, depois se atrapalha e simplesmente para de cantar, deixando Bocelli sozinho no microfone em pleno estádio lotado.

A assessoria de imprensa da cantora alega que houve um problema técnico. “Foi um erro de sincronia.” (Folhapress)

