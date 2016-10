Paulo Flávio Ledur autografa nesta terça-feira (01) Os Pecados da Língua

Nesta terça-feira (01/11), o professor Paulo Flávio Ledur autografa Os Pecados da Língua, publicado pela Editora AGE. A partir das 17h, o autor estará no Pavilhão de Autógrafos da 62.ª Feira do Livro de Porto Alegre. Antes disso, às 15h, na sala O Retrato, no 4.º andar do Centro Cultural CEEE Erico Verissimo, o autor ministrará palestra sobre “O domínio da gramática e a escrita recreativa”. A obra Os Pecados da Língua – Pequeno repertório de grandes erros de linguagem reúne quatro volumes publicados anteriormente por Ledur, acrescidos de outros tantos pecados cometidos mais recentemente. O livro, que trata dos assuntos mais importantes e complexos das palavras, é ideal para qualquer usuário do português e mestres que precisam atualizar sua grafia, assim como alcançar a plena compreensão de textos.

Segundo o autor, o livro pretende que o leitor tire o máximo de proveito de seus erros, aprenda em ambiente de alegria e veja na aprendizagem uma conquista da atenção e da inteligência. Nas 335 páginas da publicação, o leitor irá aprender e qualificar o conhecimento do sentido das palavras, redundâncias e inutilidades, paradoxos, semelhanças, uso dos verbos e substantivos, símbolos, cacófatos e cacógrafos, através de exemplos do cotidiano e charges bem-humoradas do saudoso chargista Paulo Sampaio, o Sampaulo.

Segundo o escritor Luis Fernando Verissimo, ao ler Os Pecados da Língua “rimos dos nossos pecados como se fossem dos outros”.

O QUÊ: sessão de autógrafos do livro Os Pecados da Língua, de Paulo Flávio Ledur, com charges do saudoso Paulo Sampaio, o Sampaulo (Editora AGE, 335 páginas), R$ 62,00 (na Feira: R$ 49,60).

QUANDO: terça-feira, 1.º de novembro, às 17h. Antes, às 15h, na sala O Retrato, no Centro Cultural CEEE Erico Verissimo, palestra sobre O domínio da gramática e a escrita criativa.

ONDE: Pavilhão de Autógrafos da 62.ª Feira do Livro de Porto Alegre.

