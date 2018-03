Paulo Odone assume a presidência do Badesul

O ex-deputado estadual e ex-presidente do Grêmio Paulo Odone vai assumir a direção do Badesul. Ele assume, nesta quinta-feira (1°), a presidência após a saída de Suzana Kakuta, que passa a comandar a Secretaria Estadual de Minas e Energia do Rio Grande do Sul. Desde março de 2017, Odone está à frente da vice-presidência da instituição financeira e passou pela diretoria administrativa do banco.

O Badesul é uma agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do RS.

Expodireto

O Badesul está preparado para realizar negócios na Expodireto 2018 – feira internacional integrada com a cadeia produtiva do agronegócio e que se destaca na difusão de tecnologias e inovação no segmento. A feira será realizada entre os dias 5 a 9 de março, em Não-Me-Toque/RS. A instituição oferecerá financiamentos direcionados à aquisição de colheitadeiras, tratores, implementos agrícolas, equipamentos de irrigação, açudes, correção de solos, armazenagem e outros fins serão oferecidos para modernização do setor primário.

O Badesul é uma alternativa para que os produtores possam modernizar as propriedades. A agência de fomento vai disponibilizar R$ 100 milhões para a Expodireto de 2018 (o mesmo valor do ano passado) e não vai cobrar taxa de análise para projetos de financiamento protocolados no período da feira. Os recursos serão destinados a projetos de modernização, expansão e consolidação do agronegócio, como os investimentos em irrigação e armazenagem.

